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أول تعليق للشاب الذي فقد ثلاثة أطراف بحادث قطار

الشاب
الشاب
 
الأحد، 01-11-2020 09:58 ص إيمان هاني


وجه عمرو جمعة الشحات، الشاب الذي فقد ثلاثة أطراف، ويعمل بائعا لكروت شحن داخل أحد القطارات، الشكر إلى مجلس الوزراء، ووزارة التضامن بعد استجابتها لحالته.
وقال "الشحات" في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "تعرضت لحادث قطار خلال عملي، تسبب في هذه الإعاقة، وكنت بييع كروت شحن في قطار أبوقير، ومكنتش أعرف أن فيه حد بيصورني".
وأضاف: "المحافظ كرمني وحصلت على مبلغ مالي، ووزارة التضامن استدعتني ودرست حالتي ورئاسة مجلس الوزراء قدمت ليا فرصة عمل وطرف صناعي، أشرفت القوات المسلحة على تركيبه، ولم أكن أتوقع أن يحدث هذا الأمر معي ولكن هي دي مصر".
 

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