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الكشف عن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وقطر

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الخميس، 21-01-2021 07:17 م محمد فضل - متابعات
استأنفت السفارة المصرية في الدوحة أعمالها بشكل مباشر عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن - مصادر مطلعة-، تأكيدها أن التمثيل المصري في قطر سيكون على مستوى قائم بأعمال.
وأضافت: أن الوزير المفوض المصري، أحمد سمير، يباشر عمله باعتباره القائم بأعمال السفارة المصرية في الدوحة، والتي كانت تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان لها، أمس الأربعاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العلا.
وأكد بيان الخارجية أن مصر ودولة قطر تبادلتا مذكرتين رسميتين؛ حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
 

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