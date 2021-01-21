الكشف عن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وقطر

الخميس، 21-01-2021
07:17 م
محمد فضل - متابعات
استأنفت السفارة المصر
ية في الدوحة أعمالها بشكل مباشر عقب
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر
العربية ودولة قطر
.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن - مصادر مطلعة-،
تأكيدها أن التمثيل المصر
ي في قطر
سيكون على مستوى قائم بأعمال.
وأضافت: أن الوزير المفوض المصر
ي، أحمد سمير، يباشر عمله
باعتباره القائم بأعمال السفارة المصر
ية في الدوحة، والتي كانت تباشر عملها لمدة ثلاث
سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان لها، أمس الأربعاء،
اتفاق مصر
وقطر
على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية
في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العلا.
وأكد بيان الخارجية أن مصر
ودولة قطر
تبادلتا مذكرتين رسميتين؛
حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.