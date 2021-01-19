بعد المصالحة.. السعودية تعلن عن قرار جديد مع قطر

الثلاثاء، 19-01-2021
10:12 ص
المصريون
أفادت وكالة "رويترز"، بأن الجهات المختصة في المملكة
العربية السعودية
، قررت السماح لقناة “beIN” الرياضية القطر
ية استئناف بثها في
المملكة.
يأتي هذا بعد فتح الحدود بين المملكة وقطر
، بينما أعادت الخطوط
السعودية
والخطوط القطر
ية تشغيل رحلاتهما بين البلدين يوم الاثنين الماضي.
وكانت مخرجات القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا في
الخامس من الشهر الجاري، قد أكدت على إنهاء الأزمة التي بدأت في يونيو 2017، وأدت إلى
قطع كل من السعودية
والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق
الحدود والأجواء مع قطر
.