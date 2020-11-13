الجمعة، 13-11-2020
09:26 ص
علق
الدكتور عادل النجدي
، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، على سب عضو هيئة تدريس مع الطلاب
بجامعة أسيوط لطلابه، قائلا :"هذا الموضوع بالكامل مُحال للتحقيق من قبل إدارة
الجامعة ".
وأضاف
"النجدي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية
"الأولى
" مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلا :" عضو التدريس الذي دخل
في مشادة معه الطلاب وقعت عليه الكثير من الجزاءات ابتداءً من التنبيه حتى العزل، ولكنه
عادة للتدريس مرة أخرى بحكم محكمة، مشيرًا إلى أنه يتصرف بشكل لا يليق بعضو هيئة التدريس.
وتابع:"
هذا الأستاذ ما زال يدرس في الكلية، ولا يستطيع أن يتخذ ضده أي إجراء سوى إحالة الواقعة
لرئاسة الجامعة، مشيرًا إلى أن صحفة هذا العضو مليئة بالبذاءات التي لا تناسب عضو هيئة
التدريس ،مشيرًا إلى أنه دوره كعميد وفقًا للقانون رفع أي واقعة لرئيس الجامعة، وهو
ما حدث بالفعل، معقبا :" مش قادر أعمله حاجة".