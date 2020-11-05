محافظ الإسكندرية: 3 ساعات ثقيلة مرت علي المحافظة أمس

الخميس، 05-11-2020
09:46 ص
إيمان هاني
أكد اللواء محمد الشريف
، محافظ الإسكندرية
،
أن أمس كان ثقيلًا على المحافظة بسبب غزارة مياه الأمطار التي سقطت على المحافظة، خلال
ساعات فقط، معقبا:" الأمر كان فوق الطاقة الإستيعابية للمحافظة، خلال ثلاث ساعات
إلا ربع سقط على 90% من أحياء المحافظة 2 مليون متر مكعب أمطار".
وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية
ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى
بالتليفزيون المصري،:" لدينا 105 ألف مطبق،و32 ألف شنيشة و180 سيارة لشفط المياه..سلوك
المواطن بشكل عام أنى لو قمت بتنظيف هذه الشنايش بعد أيام هتتسد تانى بسبب كميات القمامة
والزبالة".
وتابعت :" الإسكندرية
شهدت أمس أول نوة حقيقة، مشيرا أن المحافظة
تمتلك إمكانيات عالية لمواجهة الأمطار، فضلًا عن البنية التحتية التي تساعد على
صرف مياه الأمطار.