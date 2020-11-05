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محافظ الإسكندرية: 3 ساعات ثقيلة مرت علي المحافظة أمس

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية
اللواء محمد الشريف
 
الخميس، 05-11-2020 09:46 ص إيمان هاني
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن أمس كان ثقيلًا على المحافظة بسبب غزارة مياه الأمطار التي سقطت على المحافظة، خلال ساعات فقط، معقبا:" الأمر كان فوق الطاقة الإستيعابية للمحافظة، خلال ثلاث ساعات إلا ربع سقط على 90% من أحياء المحافظة 2 مليون متر مكعب أمطار".
وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،:" لدينا 105 ألف مطبق،و32 ألف شنيشة و180 سيارة لشفط المياه..سلوك المواطن بشكل عام أنى لو قمت بتنظيف هذه الشنايش بعد أيام هتتسد تانى بسبب كميات القمامة والزبالة".
وتابعت :" الإسكندرية شهدت أمس أول نوة حقيقة، مشيرا أن المحافظة تمتلك إمكانيات عالية لمواجهة الأمطار، فضلًا عن البنية التحتية التي تساعد على صرف مياه الأمطار.
 

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