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مفاجأة عن حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمدينة نصر

صور
صورة من الواقعة
 
الجمعة، 30-10-2020 09:50 ص إيمان هاني
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو جديد لحادث انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر بسبب السرعة الجنونية، يظهر نجاة تلميذين كانا يعبران الطريق خلال لحظات وقوع الحادث.
ووفق الفيديو الذى عرضه "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية ،ظهر تلميذين كانا يعبران الطريق وهم في وسط الطريق انقلب الأتوبيس ومن ثم ارتطم بسيارة أمامه ما دفعه للإنحراف بشدة وسرعة شديدة ما مثل مخرج لهولاء التلاميذ للنجاة بأنفسهم.
من جانبه قال حمادة مرزوق شاهد عيان على الحادث وصاحب كشك بموقع الحادث، خلال لقاء مسجل له، إن ارتطام الأتوبيس في السيارة التي أمامه أنقذ أرواح كثيرين.

 

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