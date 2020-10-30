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الإبراشي: السيسي خصص أموال ضخمة لهذا الشيء

الإبراشي
الإبراشي
 
الجمعة، 30-10-2020 09:45 ص إيمان هاني

علق الإعلامى وائل الإبراشى، على حادث قطار " الإسكندرية، بورسعيد"، قائلًا:" الدولة قدمت الدعم الكبير وفق توجيهات الرئيس السيسى، الذى رصد أموالًا ضخمة من أجل وقف نزيف هذه الدماء.
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا :"نتمنى أن تتوقف حوادث القطارات بشكل نهائى حتى لا يضخم البعض من هذه الحوادث ويحاول أن يستهدف مصر من خلالها".
وأشار "الإبراشى"، إلى أن الدولة الآن تولى أهمية قصوى لهذا الملف وتعمل على تطوير هيئة السكك الحديدية وإدخال التكنولوجيا فيها من أجل تقليل التدخل البشرى، والحفاظ على أرواح المواطنين.

 

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جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

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