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مي حلمي: هذه الفنانة طردتني من على باب شقتها .. و وقفت في الأسانسير أبكي

فنانة
مي حلمي: هذه الفنانة طردتني من على باب شقتها .. و وقفت في الأسانسير أبكي
 
السبت، 17-04-2021 08:27 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية مي حلمي أنها تعرضت لموقف صعب مع فنانة شهيرة في بداية عملها الإعلامي.

وقالت مي حلمي في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة": ذهبت لإجراء لقاء مع الفنانة نجلاء فتحي ، وعندما فتحوا لي باب شقتها رأيتها وأخبرتها أنني أريد إجراء حوار صحفي معها.

وأضافت: الفنانة نجلاء فتحي وافقت وطلبت مني العودة لها بعد عدة أيام لكي نسجل الحوار ، وعندما ذهبت لها لم أكن أعلم أنها في هذا التوقيت مريضة ، لذلك عندما رأتني لم تتقبلني وغضبت بشدة ورفضت إجراء الحوار.

وتابعت: هذا الموقف كان صعبا وظللت أبكي بشدة في الأسانسير أثناء نزولي.
 

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