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عبدالله رشدي يثير الجدل بتعليقه على موكب المومياوات: لن ننفصل عن إسلامنا .. كفاكم صياحا

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي يثير الجدي بتعليقه على موكب المومياوات: لن ننفصل عن إسلامنا .. كفاكم صياحا
 
الأحد، 04-04-2021 06:33 ص أحمد عادل شعبان
أثار الداعية عبدالله رشدي موجة من الجدل بتعليقه على موكب المومياوات الذي تم أمس .

وقال في سلسلة تغريدات: هي مصرُ العربيةُ الإسلاميةُ..هذه هويتنا..شاء من شاء وأبى من أبى.

وأضاف: فرحانين بحضارة سبعة آلاف سنة..فرحانين بعراقة تاريخنا..بس دا مش هيغير من هويتنا شيء..هويتنا العربية..هويتنا الإسلامية..فأنا فخور بوطني..فخور بعراقة تاريخي..مستمسك بعروبتي وإسلامي. يعني لن نترك تاريخنا بلا عناية ولكننا لن ننفصل عن هويتنا بحالٍ من الأحوال، وإذا غضب بعضهم فمعلش.

وأردف: الأصوات الكاسدة التي تزعم أن الفتح الإسلامي كان احتلالا وأن العرب دخلاء على مصر وأن اللغة العربية يجب تغييرها، وأن هوية الدولة يجب أن تتغير..هذه الأصوات لا قيمة لها..ولن يُؤتي صياحُ أصحابِها ثمرتَه. نفرح بتاريخنا وحضارتنا وعراقتنا، ونستمسك بهويتنا العربية الإسلامية..حفظ الله مصر.
 

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