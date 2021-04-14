الأربعاء، 14-04-2021
06:08 ص
أحمد عادل شعبان
نشر الفنان مصطفى شعبان مقطعا فيديو من مسلسله ملوك الجدعنة
لحوار طريف دار بينه وبين الفنان عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.
وتحدث مصطفى شعبان وعمرو سعد عن السيارة التي يملكانها كان الحوار كالتالي:
عمرو سعد: احنا نبيع أمها ونفتح بفلوسها مشروع
مصطفى شعبان : مشروع .. أنت فاكر نفسك تركي الشيخ؟
عمرو سعد: هو أنا بقولك نشتري نادي ألميريا الرياضي؟ .. أنا بقول نفتح أي مشروع والطموح
حلو "مشيرا بإشارة بيده تعني المال".
مصطفى شعبان: ايه دي (يقصد إشارة المال) .. هو دا الطموح
؟
وأشار مصطفى شعبان لـ المستشار تركي آل الشيخ
في المقطع قائلا: ملوك الجدعنة
والكلام رايحلك.
ليرد تركي آل الشيخ
قائلا: حتوحشوني والله.
وكان نشطاء ربطوا بين الحلقة والحديث عن الطموح
وبين حديث رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن انتقاله إلى النادي بسبب الطموح
.