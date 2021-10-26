الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

محمد مضان يكشف سر ارتداءه للألماس في حفل " ALLafrica"

محمد رمضان
محمد رمضان
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الفنان محمد رمضان السر وراء ارتداءه للألماس في حفل الغنائي الذي أقيم في مدينة " دبي" ضمن احتفالات" ALLafrica" .
و أشار رمضان خلال لقائه في برنامج" ذا إنسيدر" إلي أنه سعيد جدا بمشاركته بالحفل، وقال:" سعيدجداً بوجودي في الحفل، وهدف من أهدافي أن أكون قريباً لقارتي، كما أعتبر الوطن العربي عائلتي الكبيرة، وأفريقيا الأرض التي وُلدت عليها، وعندي انتماء لكل العائلة، مضيفا حبيت أظهر بأكثر حاجة تميز أفريقيا وهو الألماس، وسعيد بنجاح أغنية".
و أضاف الفنان محمد رمضان: " سعيد جدا بنجاح أغنية "جو البنات"، ومندهش من أنها نجحت قبل نزول الكليب».
 

إقرأ ايضا

ياسمين صبري

قصة حياة ياسمين صبري في مسلسلها الجديد.. هذه الحقيقة

وزير السياحة والاثار

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

محمد رمضان

" مشوار لحد هناك".. مسلسل الأسطورة في رمضان

أخبار متعلقة

محمد رمضان

" مشوار لحد هناك".. مسلسل الأسطورة في رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان يثير ضجة من جديد: مضيفة طائرته ترقص له

حنان شوقي و محمد رمضان

حنان شوقي تظهر «احتقارها» لـ محمد رمضان على الهواء

هند رستم

مجوهرات نادرة للفنانة هند رستم في مركز دبي العالمي