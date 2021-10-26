الثلاثاء، 26-10-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف الفنان محمد رمضان
السر وراء ارتداءه للألماس في حفل الغنائي الذي أقيم
في مدينة " دبي
" ضمن احتفالات" ALLafrica" .
و أشار رمضان خلال لقائه في برنامج" ذا إنسيدر" إلي أنه سعيد جدا
بمشاركته بالحفل، وقال:" سعيدجداً بوجودي في الحفل، وهدف من أهدافي أن أكون
قريباً لقارتي، كما أعتبر الوطن العربي عائلتي الكبيرة، وأفريقيا الأرض التي وُلدت
عليها، وعندي انتماء لكل العائلة، مضيفا حبيت أظهر بأكثر حاجة تميز أفريقيا وهو الألماس،
وسعيد بنجاح أغنية".
و أضاف الفنان محمد رمضان
: " سعيد جدا بنجاح أغنية
"جو البنات
"، ومندهش من أنها نجحت قبل نزول الكليب».