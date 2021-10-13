محمد رمضان يثير ضجة من جديد: مضيفة طائرته ترقص له

الأربعاء، 13-10-2021
09:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شارك الفنان محمد رمضان
متابعيه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"
إنستجرام"، مقطع فيديو يرقص فيه مع المضيفات في طائرته الخاصة عليأغنية
" يا حبيبي".
و ظهر الفنان محمد رمضان
وهو يرقص مع المضيفات علي طائرته الخاصة أثناء
ذهابه إلي معرض "الجونة
" السينمائي بالغردقة، وعلق علي الفيديو
قائلا" المضيفة الفرفوشة رزق".
وأثار مقطع الفيديو ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع سابقة الفنان
محمد رمضان
مع سائق الطائرة الخاصة، الطيار الراحل أشرف أبو اليسر
، حيث التقت معه
صورة وهو في كابينة القيادة مما أدي إلي وقف الطيار بسبب قانون يمنع دخول الركاب
إلي مقصورة الطائرة.
شاهد الصورة.