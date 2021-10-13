الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

محمد رمضان يثير ضجة من جديد: مضيفة طائرته ترقص له

محمد رمضان
محمد رمضان
Native
الأربعاء، 13-10-2021 09:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
شارك الفنان محمد رمضان متابعيه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، مقطع فيديو يرقص فيه مع المضيفات في طائرته الخاصة عليأغنية " يا حبيبي".
و ظهر الفنان محمد رمضان وهو يرقص مع المضيفات علي طائرته الخاصة أثناء ذهابه إلي معرض "الجونة" السينمائي بالغردقة، وعلق علي الفيديو قائلا" المضيفة الفرفوشة رزق".
وأثار مقطع الفيديو ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع سابقة الفنان محمد رمضان مع سائق الطائرة الخاصة، الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حيث التقت معه صورة وهو في كابينة القيادة مما أدي إلي وقف الطيار بسبب قانون يمنع دخول الركاب إلي مقصورة الطائرة.
شاهد الصورة.




 

إقرأ ايضا

ياسمين صبري

قصة حياة ياسمين صبري في مسلسلها الجديد.. هذه الحقيقة

محمد رمضان

محمد مضان يكشف سر ارتداءه للألماس في حفل " ALLafrica"

وزير السياحة والاثار

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

أخبار متعلقة

حنان شوقي و محمد رمضان

حنان شوقي تظهر «احتقارها» لـ محمد رمضان على الهواء

كاظم الساهر

كاظم الساهر يثير ضجة علي مواقع التواصل بمظهره الجديد

ياسمين عبد العزيز

إعلامية كويتية تفاجئ الجميع بصورة لابنة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الأول

أصالة و زوجها فائق حسن

التفاصيل الكاملة لمؤامرة إفساد زواج أصالة

شريف منير

حقيقة وفاة الفنان شريف منير

محمد رمضان

محمد رمضان يشعل الساحل ويثير السخرية علي مواقع التواصل