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حنان شوقي تظهر «احتقارها» لـ محمد رمضان على الهواء

حنان شوقي و محمد رمضان
حنان شوقي و محمد رمضان
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة حنان شوقي ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن الفنان محمد رمضان.
وقال حنان شوقي في تصريحاتها علي قناة النهار مع الإعلامية رغدة شلهوب في برنامجها، عن الاختيار بين الفنان محمد رمضان والفنان كريم عبد العزيز:" كريم عبد العزيز طبعًا، في رمضان شعرت أن نور الشريف وأحمد زكي لم يموتوا.. شعرت أنه شال الوسط الفني على إيده وأن الوسط الفني تقيل".
وأضافت:"  لا أتابع محمد رمضان ولا أحب أتابعه، لا أستطيع أن أتابع شخصًا غير صادق، مع أنه لديه كارزما، لأنه طول الوقت بيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق، مضيفة لا أحب البني آدم الذي يجور على حق شخص ويأخذ بند على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم ويضيع كيان شخص طول الوقت عايش فيه".
 

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