أمينة خليل لـ حورية فرغلي: انتي مش بنت خالتي وربنا يشفيكي

الأحد، 15-05-2022
02:12 م
ردت
الفنانة أمينة خليل
، على تصريحات الفنانة
حورية فرغلي أنها ابنة خالتها وأنها لم تسأل
عنها في محنة مرضها.
وقالت
أمينة، خلال حلولها ضيفة على برنامج "تفاعلكم - 25 سؤالا" مع الإعلامية سارة
دندراوي عبر قناة "العربية": "ده مش حقيقي، حورية مش بنت خالتي، حورية
في نسب بعيد جدا ما بينها وما بين جدتي، أنا وهي عمرنا ما كنا أصدقاء".
أضافت:
"أنا تقريبا شوفتها مرتين في حياتي، وكنت صغيرة جدا، مرة في الكوافير وكان عندي
13 سنة تقريبا، ووقتها أنا كنت بتكسف أقول هاي لأي حد، مش حقيقي، أنا أتمنى لها حظ
أفضل في حياتها، وهي كانت مريضة فسلامتها ألف سلامة وإن شاء الله تبقى كويسة، بس ده
مش حقيقي".