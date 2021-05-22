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نجاة ابن الفنانة أحلام من الموت في السعودية

فاهد الهاجري
فاهد الهاجري
Native
السبت، 22-05-2021 09:06 م محمد فضل
كشفت وسائل إعلام سعودية، عن نجاة فاهد الهاجري، ابن الفنانة الإماراتية أحلام، من موت محقق بعد تعرضه لحادث سير مروع في منطقع الإحساء بالمملكة العربية السعودية، وتهشم سيارته بالكامل. 

وكانت أحلام الشامسي، نشرت تغريدة لها عبر تويتر بالأمس، وجهتها لابنها ولكن لم تصرح عن الحادث بشكل مفصل، إذ كتبت: «يا عمري وروحي انته امي وحبيبي وقطعه من روحي الحمد لله ربي حماك انت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لان عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الاحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان اهل الوفى والكرم .. الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه ياربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً». 

وكان زوج أحلام الشامسي (مبارك الهاجري)، نشر تغريدة له عبر تويتر، تعبر عن الحادث، ولكنه لم يكشف عنه بشكل صريح، إذ كتب: «الحمد لله ما دافع الله كان أعظم الحمد لله على ما قضى وعلى ما دبر والحمد لله على لطفه والحمد لله قدر فلطف». 

وتم نقل "فاهد" إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، ووجهت "أحلام" الشكر لكل الأطقم الطبية التي عملت على إنقاذ ابنها بعد الحادث المروع الذي تعرض له.
 

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