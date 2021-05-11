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السعودية:

الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

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Native
الثلاثاء، 11-05-2021 06:34 م المصريون

أعلنت مراكز الفلك  في تمير  وسدير  وتبوك بالسعودية  أن غداً الأربعاء الموافق 12 من مايو  2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر وذلك لتعذر رؤية هلال شوال.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان الجاري.
وقالت "ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
كما أضافت "تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض".
 وفي وقت سابق، أكد الفلكي السعودي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.
وقال : في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو، مضيفاً أن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء، وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساء، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء" وفق قناة العربية.

كما أضاف، أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.

 

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