أحلام ترد على عدم دعمها القضية الفلسطينية

الإثنين، 17-05-2021
11:39 ص
في ظل تواصل المواجهات بين الفلسطين
يين والإسرائيليين في
قطاع غزة طالب أحد المتابعين الفنانة الإماراتية أحلام بالدفاع عن الفلسطين
يين وكتب
على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلا: " ما عهدنا سكوتك عن نصرة
الاشقاء الفلسطين
ين ضدد الإرهاب الإسرائيلي".
وكتبت أحلام على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي
قائلة:"الا هالشي بالعكس غردت في كل حساباتي وقلوبنا ودعواتنا معاكم حسبي الله
ونعم الوكيل هذا اللي اقدر اقوله وربي يحرسكم فلسطين
تنتصر وستنتصر والابطال في فلسطين
محتاجين دعواتنا
وياليت نقدر نعمل شي اكثر ما راح نقصر فلسطين
تقاوم فلسطين
عربيه".