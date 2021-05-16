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الصحة السعودية: الإصابة بكورونا له تأثير سلبي على الإنجاب

كورونا السعودية
كورونا السعودية
Native
الأحد، 16-05-2021 10:02 م محمد فضل
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن لقاحات كورونا ليس لها تأثير سلبي على الإنجاب بينما الإصابة بالفيروس هي التي لها تأثير.

وأكد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، أن ما يتم تداوله حول مأمونية اللقاحات غير صحيح، وقد تم التأكد من ذلك من قبل الجهات المختصة بالمملكة.

وأضاف : ” ظهرت دراسات حديثة بشأن جانب تأثير اللقاح على الإنجاب، وأثبتت مأمونيته، وعدم وجود تأثير سلبي له.

وأكد أن الإصابة بفيروس كورونا هو من ثبت تأثيره على نسبة الخصوبة والإنجاب.
 

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