ناقد فني لفنانة سعودية شهيرة بعد اعتزالها وارتداء الحجاب: استهدي بالله وارجعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للناقد
السعودي عبدالله سري، الذي وجه من خلاله رسالة للفنانة نيرمين محسن، مطالباً إياها
بالعدول عن قرارها بالاعتزال والحجاب.
وانتقد ”سري“ قرار الفنانة نيرمين بارتداء الحجاب و“الاعتزال“،
مؤكداً أن ”الساحة الفنية السعودية تفتقر لفنانات سعوديات“.
وطالب مواطنته بالعودة للساحة الفنية، مؤكدا لها أن ”الدين
ليس بالحجاب“، وفق تعبيره.
وقال في المقطع المتداول ”الفنانة نيرمين، اعتزلت ولبست الحجاب،
الفنانة السعودية، ليش الفنانات السعوديات الممثلات، تقوم هي تعتزل وتتحجب، انا اقلها
بس ياريت ترجع، يعني الدين ما هو بالحجاب، فنصيحة ترجع، وتستهدي بالله، وترجع للمجال
الفني، لان نحن بالأصل عنا عجز بالفنانات السعوديات والممثلات“.