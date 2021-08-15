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فنانة شهيرة عن سبب اعتزالها التمثيل: لما وصلت 40 سنة حدث شيء غريب

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الأحد، 15-08-2021 03:16 م

كشفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز عن سبب اعتزالها التمثيل، والابتعاد عن الأضواء، في مقابلة مع الممثل الكوميدي كيفن هارت في برنامجه الحواري.
وقالت كاميرون دياز التي تبلغ من العمر 48 عاما، إنها تقاعدت من التمثيل لكي تتمكن من إدارة حياتها، وقررت التراجع عن جزء مهم من حياتها حتى تتمكن من الاهتمام بباقي الأجزاء.
وأوضحت كاميرون دياز في حوارها أنها مع بداية سن الأربعين بدأت تدرك أن هناك العديد من الأمور التي تخصها يديرها ويتحكم بها أشخاص آخرون، وبالفعل منذ أعلنت التوقف عن التمثيل تمكنت من التركيز على جوانب أخرى من حياتها لم يكن لديها وقت لها من قبل.
أعلنت كاميرون دياز عام 2018 اعتزالها التمثيل، والتركيز على حياتها الشخصية وزواجها وابنتها، وأشارت إلى أن الطاقة التي لديها حاليا لا تكفي لتوجيهها إلى صناعة الأفلام فقط.
وقالت كاميرون دياز في مقابلة مع “إنترتينمت ويكلي” عام 2018 إنها تقاعدت، ووجدت السلام في حياتها مع هذا القرار، وأصبحت تركز على حياتها الشخصية أكثر من صناعة الأفلام.
تزوجت كاميرون دياز عام 2015 من المغني الأمريكي بنجي مادن، وأنجبت منه ابنتهما راديكس مادن، وقدمت آخر أفلامها عام 2014 وهو  Annie الذي تدور أحداثه حول طفلة متبناة تعيش مع والدتها الحاضنة التي تعاملها بلؤم وتحدث لها مفاجأة تغير حياتها تماما.


 

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