منى زكي ترد على «ميدو»

السبت، 16-07-2022
03:16 م
وجهت الفنانة منى زكي
رسالة امتنان وشكر لنجم نادي الزمالك
السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو
، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة"
بحسابها الخاص بموقع "انستجرام".
وكتبت منى زكي
: "شكرا جدا كابتن ميدو
".
وكان أحمد حسام ميدو
قد أبدى إعجابه بظهور الفنانة منى زكي
ببرنامج "ABtalks"، :" اتفرجت على ABtalks حبيت منى زكي
ست عظيمة وأم وزوجة عظيمة بتكلم بشكل
إيجابي على زوجها وبتعظمه هي دي الستات الجدعة، وطبعا فنانة
عظيمة".
يذكر أن منى زكي
يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم
"العنكبوت" بطولة أحمد السقا وظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد ممدوح، ظافر
العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف
محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.