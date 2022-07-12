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خطوبة الفنانة نيرمين الفقي وأحمد أبوهشيمة.. ماذا حدث؟

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نيرمين الفقي
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Teads
الثلاثاء، 12-07-2022 12:05 م
تحولت أنباء خطوبة الفنانة  نيرمين الفقي إلى ترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد نشرها لصورة ليدها وخاتم ماسي.
ونشرت نيرمين صورة ليد رجل وسيدة يرتديان خاتم خطبة من الماس عبر خاصية ستوري إنستجرام، وهو ما زاد من حماس المعجبين، وتنبأ البعض بقرب إعلان الخطبة.
وتوقع الجمهور أن يكون الرجل صاحب اليد هو رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وأن الخطوبة ستتم بشكل مفاجئ مثلما حدث مع الفنانة ياسمين صبري.
وحتى الآن، لم يتم إعلان الأمر رسميًا، لكن الجمهور بادر للتخمينات، وعلق أحدهم على الصورة عبر حساب نيرمين: "الدين لله، والوطن للجميع، والجميلات لأبو هشيمة".
ويبدو أن التعليق في محله، لأنه نال الكثير من الإعجابات، والمعروف أن أبو هشيمة تزوج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ثم المصرية ياسمين صبري، والآن تدور الشائعات حول خطبته نيرمين الفقي.
 

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