الأربعاء 20 يوليه 2022
توقيت مصر 00:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مطالبات أمريكية بفصل الموظف الذي اقترح على «بايدن» مصافحة «بن سلمان» بالقبضة

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

غرق 18 سيدة أثناء حضورهن حفل زفاف في نهر السند

النصر السعودي يوجه صدمة قوية لـ أبوجبل خوفًا من مرتضى منصور

تفاصيل صادمة.. عروس تتقدم بدعوى لفسخ زوجها: «حيوان شرس»

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

وضع كارثي.. ماذا حلّ بالبريطاني الذي ترك زوجته من أجل اللاجئة الأوكرانية

ADS
 

«ارجعي لابوهشيمة».. صورة مثيرة للشفقة لـ ياسمين صبري تصدم الجمهور

cdn4.premiumread
ياسمين صبري
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 10:47 ص

تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث على جوجل بسبب نشرها أحدث إطلالة لها في أحد المطاعم وهي تتناول وجبة الإفطار.
وما أثار الجدل ظهور هاتف باسمين صبري على الطرابيزة أمامها، الذي ظهر في حالة يرثي لها وبه تشققات وموديله قديم، وربط الجمهور بين حالتها هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وتعرضت الفنانة ياسمين صبري لموقف محرج بسبب تلك الصورة التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، التي عرضتها للسخرية رغم فخامة الإطلالة التي اعتمدت عليها.
ونشرت ياسمين صبري صورة لها أثناء تناول إحدى الوجبات في أحد المطاعم وظهر بجانبها على الطاولة هاتف محمول كان محط أنظار الكثير من المتابعين الذين ركزوا التعليقات عليه.
وأبدى الكثير من المتابعين تعجبهم من امتلاك ياسمين صبري لهذا الهاتف في الوقت الذي تظهر فيه بمبلابس ومجوهرات وحقائي يتخطى سعرها آلاف الجنيهات، وسخــرت بعض التعليقات من حالة الهاتف وطالبوها بإصلاحه .
وعلّق بعض المتابعين: انتي افتقرتي يا ياسمين تاخدى فلوس تصلحي التليفون، ارجعي جيم أبو هشيمة أحسنلك، مستواكي في النازل، ده تليفون السفرجي بتاعك ولا إيه؟، هنحولك فلوس على فودافون كاش عشان تشترى تليفون جديد.
وربط الجمهور بين حالة ياسمين صبري هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


 

إقرأ ايضا

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

903076

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

FYA1Fp0XEAAbtJF

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

أخبار متعلقة

2df9446e-11-131

بعد حذف صورها.. ديانا حداد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة اعتزالها الفن

2021_3_17_15_27_31_789

هجوم على دينا الشربيني بعد ظهورها شبه عارية مع محمد رمضان

c8bb250a-c98f-42b3-aaf9-4b038a7ce972

خطوبة الفنانة نيرمين الفقي وأحمد أبوهشيمة.. ماذا حدث؟

Capture

شاهد.. مطربة شابة تقدم على الانتحار «لايف» داخل سيارتها وتترك رسالة لمن استغلوها

16-06-22-843239600

دخلت الإسلام مؤخرًا.. أنباء عن اعتزال فنانة شهيرة بعد حذف كل صورها من «إنستجرام»

3612810_1656788094

حلا شيحة تنعى فنانًا شهيرًا: أطيب إنسان وفنان