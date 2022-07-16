الأربعاء 20 يوليه 2022
توقيت مصر 00:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مطالبات أمريكية بفصل الموظف الذي اقترح على «بايدن» مصافحة «بن سلمان» بالقبضة

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

غرق 18 سيدة أثناء حضورهن حفل زفاف في نهر السند

النصر السعودي يوجه صدمة قوية لـ أبوجبل خوفًا من مرتضى منصور

تفاصيل صادمة.. عروس تتقدم بدعوى لفسخ زوجها: «حيوان شرس»

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

وضع كارثي.. ماذا حلّ بالبريطاني الذي ترك زوجته من أجل اللاجئة الأوكرانية

ADS
 

فنانة كويتية شهيرة تعلن مقاضاة أمها لسبب صادم!

شمس-الكويتية-تُريد-محاكمة-والدتها-في-القضاء
شمس الكويتية
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 11:20 ص
أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو تطلب فيه من أحد المحامين رفع دعوى ضد والدتها بسبب إنجابها دون إذنها!.
وقالت في مقطع فيديو لها: أحب أوجه دعوى لأي محامي شاطر على سناب .. أريد أن أرفع قضية ضد أمي .. شلون تجيبني بدون ما تستشيرني .. شلون تولدني بدون ما تسألني تبين تجين أو لا ؟ .. الوضع حلو أو لا.
وأضافت: من حقي أرفع عليها قضية و أطالبها بتعويض .. أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني إياها .
وبينما سخر البعض وهاجم الفنانة الكويتية، اعتبر البعض أنها تمزح وتريد عمل تريند على السوشيال ميديا.
 

إقرأ ايضا

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

903076

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

FYA1Fp0XEAAbtJF

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

أخبار متعلقة

cdn4.premiumread

«ارجعي لابوهشيمة».. صورة مثيرة للشفقة لـ ياسمين صبري تصدم الجمهور

2df9446e-11-131

بعد حذف صورها.. ديانا حداد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة اعتزالها الفن

2021_3_17_15_27_31_789

هجوم على دينا الشربيني بعد ظهورها شبه عارية مع محمد رمضان

c8bb250a-c98f-42b3-aaf9-4b038a7ce972

خطوبة الفنانة نيرمين الفقي وأحمد أبوهشيمة.. ماذا حدث؟

Capture

شاهد.. مطربة شابة تقدم على الانتحار «لايف» داخل سيارتها وتترك رسالة لمن استغلوها

16-06-22-843239600

دخلت الإسلام مؤخرًا.. أنباء عن اعتزال فنانة شهيرة بعد حذف كل صورها من «إنستجرام»