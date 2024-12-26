مفاجأة.. الشيخ محمد أبو بكر يرفض شروط ميار الببلاوي للتنازل عن حبسه

قررت الفنانة ميار الببلاوي التنازل عن حكم حبس الداعية الإسلامي محمد أبو بكر بعد أن حكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة شهرين بسبب تصريحاته المسيئة في حقها.

وكشفت الفنانة ميار الببلاوي عن نيتها التنازل لوجه الله عن القضية التي رفعتها ضد الشيخ محمد أبو بكر، بعد حكم المحكمة بحبسه لمدة شهرين بسبب تصريحاته المسيئة لها. حيث أكدت ميار في حديثها أنها لا تمانع في التصالح مع الشيخ لوجه الله، وأنها لا ترغب في رؤية شخص آخر يُسجن، خاصة وأن الشيخ أبو بكر لديه بنات. وقالت: "أنا ما عنديش مشكلة في الصلح والتنازل لوجه الله سبحانه وتعالى لأنه عنده بنات وكتير عليه أوي هو يتحط في القفص .

لكن هذا التنازل لم يكن بلا شروط، حيث كشفت ميار عن مطالبها التي قدمتها للشيخ. وقالت: "أنا ماكنتش ناوية أتنازل أبدا لحد ما القضاء يحكم بالحق، وطالما القضاء حكم بكلمة الحق ف أنا كده خلاص خدت حقي. وأضافت أنها طلبت من الشيخ أن يقوم بإزالة الفيديوهات المسيئة لها التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن يعتذر علنًا عما قاله في حقها.

ومع ذلك، فإن الشيخ محمد أبو بكر رفض شروط ميار الببلاوي تمامًا. ورد فعل ميار عند علمها برفض الشيخ للاعتذار كان مثيرًا، حيث قالت: "لما عرفت خبر الحكم على الشيخ سجدت عشان حقي رجع.