مفاجأة في أسباب الحكم بالسجن والغرامة على الشيخ محمد أبوبكر في واقعة ميار الببلاوي

ننشر نص أسباب المحكمة في حكمها على الشيخ محمد ابو بكر بالحبس شهرين مع الإيقاف وتغريمه في تهمة توجيه الفاظ خارجه للاعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أسباب المحكمة أن المتهم الأول قذف المجنى عليها منال محمد توفيق بطريق العلانية بأن نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى " الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب " على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والمتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات أن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وفق صدى البلد.

وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد أبو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي انف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا فى عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، أن الشيخ محمد ابو بكر ، ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الإتهام كما تعمد إزعاجها بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .

وكشفت المحكمة بخصوص الإتهام الثالث المنسوب الى المتهم الأول ببراءته منه.

وأوضحت المحكمة، أنه تم إصدار حكمها بحبس المتهم (محمد أبو بكر جاد الرب شهرين وكفالة عشرة الاف جنية لإيقاف التنفيذ وبتغريمة مبلغ عشرون الف جنيها وذلك عن الإتهامين الأول والثانى للإرتباط والزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ وقدره خمسون ألف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة التي وقعت بين الإعلامية ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر، بسبب التصريحات الأخيرة من جانب الطرفين بتبادل الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قضت بحبس و تغريم الاخير شهرين و50 الف جنيه وتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.

المحكمة عكفت على فحص أوراق القضية وفي يوم 20 اكتوبر، استمعت المحكمة إلى محامي الإعلامية ميار الببلاوي في الاتهامات الموجه بينها وبين الشيخ محمد ابو بكر في قضية اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد ابو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي- بطريق العلانية بان نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند ابوبكر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بإن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.

كما تعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.