إيمان العاصي تصدم جمهورها بصورة من الكنيسة احتفالاً بعيد الميلاد

احتفلت الفنانة إيمان العاصي بعيد الميلاد المجيد داخل إحدى الكنائس، وشاركت جمهورها لحظات مثيرة من أجواء الاحتفال.

ونشرت إيمان العاصي صورًا عبر حسابها على منصة "إنستجرام" تظهر فيها أمام الشموع، معلقة: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

وتعرضت إيمان العاصي للهجوم والنقد من بعض جمهورها، رافضين فكرة احتفالها من داخل الكنيسة كونها مسلمة.

وعُرض مؤخرًا للفنانة إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون"، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة، وشاركها في العمل نخبة من الفنانين، من بينهم محمد القس، وليد فواز، هاني عادل، وفرح يوسف.

ويدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي، ويتناول قصة "ليلى"، وهي محامية من بورسعيد تكتشف فجأة اختفاء زوجها بعد 10 سنوات من الزواج، ليبدأ صراعها في البحث عنه وسط أسرار صادمة.

في سياق آخر، علقت إيمان العاصي على الشائعات التي ترددت حول دخول ابنتها "ريتاج" المجال الفني، مؤكدة أنها لم تخض أي تجربة فنية حتى الآن. وأوضحت أنها ستترك القرار لرغبة ابنتها دون أي تدخل.

وفي تصريحات سابقة، نفت "العاصي" ما تردد حول ارتباطها بشخص من داخل الوسط الفني، مؤكدة أنها سمعت عن هذه الشائعة التي أثارت ضحكها، مشيرة إلى أن الحديث عن الحياة الشخصية للفنانين غير مبرر.