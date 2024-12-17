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على أجهزة التنفس.. تدهور الحالة الصحية لـ منى فاروق

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الثلاثاء، 17-12-2024 09:18 ص

 

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة منى فاروق صورة لها وهي تضع اجهزة التنفس بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الايام الماضية .

وكتبت الصفحه على الصورة :" ارجو الدعاء ل الفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل ، الدعاء يرد القدر ".

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة منى فاروق تفاصيل إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس.

وكتبت منى فاروق، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»: «الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خي ،خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل».

 

مرض منى فاروق

نشرت الفنانة الشابة، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام" صورًا لها أثناء توقيعها على عقد مشاركتها بالمسلسل وكتبت "انضمام الفنانهمني فاروق عليمسلسل غموض اخراج حسام سلامه تاليف فتحي الجندي انتاج وليد سامي

مدير التصوير د.محمد شفيق".

 

 

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