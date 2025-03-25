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انتي مجنونة؟.. محمد رمضان يهين ياسمين صبري بسبب كلمة عفوية له (فيديو)

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الثلاثاء، 25-03-2025 09:27 ص

 

نشب خلاف حديث بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري فى اثناء تواجدهم ضيوف في سحور ، مازالت تبعاته مستمرة حتي الآن .

القصة بدأت حين  أنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كشف عن أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري ، وذلك بعد ان جمعهما سحور .

وخلال الفيديو ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تبارك للفنان محمد رمضان علي برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ” ، والذي يعرض خلال الشهر الكريم ، حيث قالت له “ مبروك يا ابني ” ، وهو ما أغضب رمضان  ، ابنك أزاي ؟ أنتي مجنونة ؟.

وكشف الفيديو ان الفنانة ياسمين صبري تركته فور سماعها تلك الجملة ، وظهرت عليها علامات الضيق الشديدة .

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي انسحاب الفنانة ياسمين صبري من السحور بعد هذا الموقف بفترة ،وقد أنفعلت علي المصورين قائلة : سبيوني فى حالي .

إما محمد رمضان فقد نشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، أستوري للواقعة التى تجمعت بينه وبين ياسمين صبري ، ووضع عليها أغنيته الشهيرة “ مافيا ” ، وخاصة مقطع " الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها .

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