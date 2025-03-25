انتي مجنونة؟.. محمد رمضان يهين ياسمين صبري بسبب كلمة عفوية له (فيديو)

نشب خلاف حديث بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري فى اثناء
تواجدهم ضيوف في سحور ، مازالت تبعاته مستمرة حتي الآن .
القصة بدأت حين أنتشر فيديو عبر
مواقع التواصل الإجتماعي ، كشف عن أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين
صبري ، وذلك بعد ان جمعهما سحور .
وخلال الفيديو ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تبارك للفنان محمد رمضان علي
برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ” ، والذي يعرض خلال الشهر الكريم ، حيث قالت له “
مبروك يا ابني ” ، وهو ما أغضب رمضان ،
ابنك أزاي ؟ أنتي مجنونة ؟.
وكشف الفيديو ان الفنانة ياسمين صبري تركته فور سماعها تلك الجملة ، وظهرت
عليها علامات الضيق الشديدة .
كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي انسحاب الفنانة ياسمين صبري من
السحور بعد هذا الموقف بفترة ،وقد أنفعلت علي المصورين قائلة : سبيوني فى حالي
.
إما محمد رمضان فقد نشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ،
أستوري للواقعة التى تجمعت بينه وبين ياسمين صبري ، ووضع عليها أغنيته الشهيرة “
مافيا ” ، وخاصة مقطع " الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها
.