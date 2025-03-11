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هجوم ناري من أحد المشايخ على محمد رمضان...تفاصيل

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الثلاثاء، 11-03-2025 12:49 م
اثار  أحد المشايخ جدلًا واسعًا بتصريح قال فيه: «أوعى تخلي حلمك في شهر رمضان إنك تقابل رمضان ده كله خداع». التصريح اعتُبر هجومًا على الفنان محمد رمضان، مما دفع الأخير للرد عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».
وكتب محمد رمضان: «يا مولانا أنا افتكرتك بتتكلم عن المسيخ الدجال.. أنا مصري واسمي محمد رمضان يعني المفروض اننا اخوات في الدين والوطن ليه هذه الكراهية والضغينة والاتهام بالكذب في شهر الخير والفرحة».
أضاف:«عمومًا أنا مسامح وربنا يسامحك ومدفع_رمضان مكمل علشان جبر الخواطر وفرحة الناس بتفرح ربنا ثم أهلنا، ثقة في الله نجاح».
رد محمد رمضان أثار تفاعلًا واسعًا بين مؤيدين اعتبروه ردًا هادئًا، ومعارضين رأوا أن الجدل لا داعي له في أجواء الشهر الكريم.

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