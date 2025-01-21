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مصر لن تسكت.. مصطفى بكري يحذر الحوثيين بعد وقف حرب غزة

مصر لن تسكت.. مصطفى بكري يحذر الحوثيين بعد وقف حرب غزة

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الثلاثاء، 21-01-2025 11:25 ص

 

وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري رسالة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

 

وقال "بكري" في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن "مصر خسرت 7 مليار دولار في عام واحد من جراء توقف عبور السفن في قناة السويس".

وتساءل البرلماني المصري عن موقف الحوثيين بعد وقف إطلاق النار في غزة قائلا "الآن وبعد وقف إطلاق النار في غزة، ماذا سيكون موقف الحوثيين"

وتحدث عن احتمال استمرار الحوثيين في تنفيذ تلك الهجمات على السفن وحركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب فقال: "أعتقد لو استمر منع عبور السفن من مضيق باب المندب، هنا سيكون الهدف مصر".

وقال بكري إنه في حال استمرار هذا التهديد لحركة الملاحة بعد توقف الحرب في غزة: "لا أظن أن مصر ستصمت أمام تهديد مصالحها الحيوية"، معربا عن أمنيته في "أن يراجع الحوثيون موقفهم في هذه الفترة الصعبة والعصيبة".

 

وحذر بكري من أن "مصر صمتت في الفترة الماضية بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزة، والآن وبعد توقف العدوان هناك موقف آخر".

 

وقد دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف بسبب إعلان الجيش الإسرائيلي عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

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