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الحكومة صرفت على أخوك مليون جنيه.. والد أحمد المنصور يتبرأ منه (فيديو)

هن
ا
الأربعاء، 15-01-2025 10:28 ص

 

أثار الهارب أحمد المنصور جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقاطع فيديو من دمشق، هاجم خلالها الدولة المصرية.

وبدأ المنصور هجومه المتكرر على مصر، عبر فيديوهات عدة، بدأها بعد سيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع على الحكم في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

والد أحمد المنصور يتبرأ منه

وعبر مقطع فيديو نشره على موقع “فيسبوك”، قبل ساعات، أعلن عاطف المنصور والد الهارب، التبرؤ من نجله، وقال: “أنا عاطف والد أحمد المنصور اللي في سوريا واللي بينزل فيديوهات بتسيء لسمعة البلد، بيقول إن أنا وأمه وأخواته وأهله محبوسين، الكلام دا ماحصلش".

وأضاف والد المنصور: “أحمد اللي عاوز يعمل نفسه زعيم، وأنا بريء منه ومن تصرفاته، البلد دي خيرها علينا كلنا، والحكومة لو مضطهداك أو مضطهدة إخواتك ماكنوش صرفوا على أخوك مليون جنيه عشان ياخد الماجستير في إيطاليا، وأنا غضبان عليك وبريء منك إلى يوم القيامة”.


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