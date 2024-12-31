"تصنيع الدولار في مصر".. كامل الوزير يوضح معنى تصريح أثار الجدل

فسر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير تصريحاته حول "تصنيع الدولار في مصر" بأنه يقصد بها تقليص فاتورة الاستيراد عبر التصنيع وتشغيل المصانع.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية عبر برنامج بث على قناة "صدى البلد"، إن تصريحه السابق بشأن "تصنيع الدولار" كان يقصد به تقليص فاتورة الاستيراد عبر التصنيع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأضاف أن هذه الإجراءات "ستخفض الضغط على طلب الدولار، ما يؤدي إلى توفره في السوق، إضافة إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه المصري".

ولفت الوزير إلى حصول 3405 مصانع على تراخيص جديدة خلال 6 أشهر، وما يقرب من 300 مصنع تم إعادة تشغيلها.

كما أبدى الوزير سعادته بعودة إنتاج "مصنع النصر" للمسبوكات مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا المصنع ينتج سنويا ما قيمته 2 مليار دولار من المواسير المختلفة الأقطار والمحابس وغيرها من المنتجات.