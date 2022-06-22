مبروك عطية يرد على مايا مرسي: هتختصميني عند ربنا عشان بقول لازم المرأة تتحجب؟

الأربعاء، 22-06-2022
03:12 م
أثار الدكتور مبروك عطية
، عميد كلية الدراسات الإسلامية
السابق بجامعة الأزهر، الجدل بتعليقه على عدم ارتداء طالبة جامعة المنصورة التي
نحرها زميلها بجانب أسوار الحرم الجامعي الحجاب
واللبس الواسع، ليفتح الباب لاتهامات
تطاله بشأن التحريض على القتل والتحرش.
وقالت الدكتورة مايا مرسي
، رئيس المجلس القومي للمرأة،
ضمن تعليقها على تصريحات الداعية: "ارفعوا أياديكم عنا، نختصمكم أمام الله في
الآخرة".
ورد عطية على تعليق مرسي قائلا: "أنا سمعت الدكتورة
مايا مرسي
بتقول في شخصي المتواضع إنها خصيمتي عند ربنا في الآخرة، والآخرة ليه يا
دكتورة ما ربنا رب الدنيا والآخرة، إحنا نسيب الموضوع لربنا".
وأضاف الداعية، في بث مباشر عبر صفحته على موقع
"فيسبوك": "تختصميني عند ربنا تقوليله أحد علماء الأزهر قال المرأة
لا بد أن تتحجب، تختصميني عند ربنا تقوليله بيدعو إلى فهم البيئة وأخذ الحيطة
والحذر، لا يبرر الجريمة، انتي مفهمتيش صح يا حضرة الدكتورة".
وتابع: "اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل، أنا عمري ما
دخلت على فيسبوك عشان أقول كلمتين، لكن بانتهز كل فرصة بمعلومة تفيد الناس، والله
يهدي من يشاء".
وأكمل الداعية: "خذوا حذركم في الحرب والسلم، وأيام
الشبع والجوع، الإيمان يقتضي باحترام الكل والجزئيات، والسمع والطاعة".
وتقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد
الداعية مبروك عطية
، بعدما علق على واقعة قتل فتاة آداب المنصورة، قائلًا:
"الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان متغريش".
وعلقت مرسي على تصريحات الداعية قائلة: "تذكروا
وقوفكم أمام الله.. ارفعوا أياديكم عنا، نختصمكم أمام الله في الآخرة، وسأتقدم
ببلاغ إلى النائب العام ضدكم في الدنيا. يجب وقف خطاب الكراهية والعداء والإرهاب".
وأضافت رئيس المجلس، عبر حسابها على موقع
"فيسبوك": "دماء فتاة المنصورة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في
وسائل الإعلام والدراما بأعمال غير مسؤولة تحرّض على مثل هذه الجرائم، كما أن دماء
هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرّر الجريمة، وفي رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن
ملابس البنات واستباح أمنها".
وتابعت: "خرج علينا الشيخ مبروك بخطاب يرهب بنات
مصر وسيداتها، رغم أنه لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة، كما أن لدينا قانونا
يحمينا ونظام عدالة يحمينا".