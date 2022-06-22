الجمعة 24 يونيو 2022
توقيت مصر 12:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقابة المهن الموسيقية تعلق على اختفاء آمال ماهر

مستشار الرئيس يهاجم مبروك عطية: كلامك مُبتذل وأقرب للإرهاب

الحكومة تعلق على جريمة قتل طالبة المنصورة: موجودة في العالم كله

انفجار رئة شاب بسبب «الضحك»

بركات: إيهاب جلال اتظلم وأنا بعتذر له.. ولكن الموضوع خطأ من البداية

أمير قطر في مصر.. وقمة مصرية قطرية غدًا السبت

قاتل طالبة المنصورة: مضوني على شيكات أمانة

لحظات مرعبة.. غرق متسابقة في بطولة سباحة بعد تعرضها للإغماء (صور)

الدولار يستبق قرار البنك المركزي ويرتفع في البنوك

وفاة «شيخ المجاهدين» في سيناء

ADS
 

بالفيديو.. والدة طالبة جامعة المنصورة: لما فتحنا تليفونها في النيابة اكتشفنا الكارثة

image
والدة الطالبة
Native
Teads
الأربعاء، 22-06-2022 09:24 ص


قالت والدة ضحية جامعة المنصورة؛ إنه لم يكن هناك أصلاً قصة حب بين ابنتها وقاتلها وكان مجرد زميل لها في الجامعة وكل ما حدث بينهما أنها طلبت منه عمل أبحاث أثناء الجائحة خلال تواجدها في القاهرة فظن أنها تحبه.
وأضافت والدة ضحية المنصورة في تقرير مسجل خاص ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة "إم بي سي مصر مع الإعلامي شريف عامر؛  أن ابنتها علقت على تصرفاته قبل وفاتها بأنه غير مُتزن وقام بعمل حسابات وهمية على فيسبوك ليقوم بشتمها .
أوضحت والدة الضحية أنها بعد علمها بتصرفاته التي ساعدت في تشويه صورة الأسرة وابنتها نصحتها بالإقامة عند أختها المتزوجة في القاهرة وطلبت منها عدم المجيء إلا في حالة الامتحان فقام بالتربص بها؛ وعلقت باكية: لو أعلم أنه متربص بها "ما كنت نزلتها للامتحان" موضحة أنه بعد فتح تليفونها في النيابة علمنا أنه قام بتهديدها.
 

إقرأ ايضا

Em2106-XEAEl30i

نقابة المهن الموسيقية تعلق على اختفاء آمال ماهر

Capture-22

مستشار الرئيس يهاجم مبروك عطية: كلامك مُبتذل وأقرب للإرهاب

image

الحكومة تعلق على جريمة قتل طالبة المنصورة: موجودة في العالم كله

أخبار متعلقة

download

حارس أمن جامعة المنصورة: قالي لو راجل قرّب وكان هيفصل رأسها عن جسدها

Capture

«أبويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم».. شاب يقفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة

elaosboa21084

والد «نيرة»: معاون مباحث ومعد تليفزيوني كانوا عايزين يتجوزوها وهذا ما حدث

20220620184158473

أول قرار من النائب العام بشأن قاتل طالبة المنصورة

Capture

الاعترافات الكاملة لقاتل طالبة جامعة المنصورة وسر الـ 290 صورة

FVsbAgSWAAAW1mm

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة