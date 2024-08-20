ماذا حدث في جلسة محاكمة أحمد فتوح؟





شغلت قضية اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، رأي الشارع المصري خلال الأيام الماضية، وذلك عقب الحادث الذي ارتكبه أحمد فتوح بالطريق الساحلي "مطروح" بالعلمين، وتسبب في وفاة أحد الأشخاص في الحال.

وفي تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين 19 من أغسطس الجاري، بدأت أولى جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بمقر محكمة الجنايات بمطروح، وظهر اللاعب داخل قفص الاتهام عليه ملامح القلق والخوف وانهار مع تلاوة أمر الإحالة.

قررت محكمة جنايات مطروح، استمرار حبس المتهم أحمد فتوح وتأجيل محاكمته في دهس شخص بسيارته على طريق العلمين، لجلسة 16 من سبتمبر لسماع المرافعة وإعلام الوراثة لذوي المجني عليه.

اعترافات أحمد فتوح

أنكر اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، التهمة الموجهة إليه بتعاطيه للمواد المخدرة من جوهر الحشيش المخدر، أثناء محاكمته أمام محكمة جنايات مطروح، كما رد أحمد فتوح على سؤال المحكمة بالتسبب خطًأ في وفاة المجني عليه أحمد السيد الشبكي.

وقال أحمد فتوح: "محصلش يا فندم.. مكنتش أقصد أموته"، ومن جانبه طالب المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع أحمد فتوح، من هيئة محكمة جنايات مطروح، إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه، لحين المرافعة في الجلسة القادمة.

تأجيل محاكمة أحمد فتوح

وقال دفاع اللاعب أحمد فتوح، أمام هيئة المحكمة، إن قرار إخلاء سبيل المتهم كي يتمكن من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه، وكذلك لأن محل سكنه معلوم، ولن يؤثر على سير التحقيقات.

وأضاف المحامي، أن أحمد فتوح هو العائل الوحيد لأسرته، ووالداه مسنان، لا يقويان على إعالة أنفسهما، أو التفاوض مع أسرة المجني عليه ضحية الدهس، لتنتهي الجلسة بتأجيل المحاكمة لجلسة 16 من سبتمبر لسماع المرافعة وإعلام الوراثة لذوي المجني عليه.

أسباب تأجيل محاكمة أحمد فتوح

وكشف أشرف عبدالعزيز ومصطفى رمضان، عضوا هيئة الدفاع عن اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، عن أسباب طلب الدفاع تأجيل نظر القضية، موضحين أن أسرة اللاعب أسندت لهما حضور الجلسة للدفاع عن اللاعب منذ يومين فقط، وهو ما لم يتح لهم الاطلاع على أوراق القضية وما تضمه من تقارير فنية وطبية.

أوضح أشرف عبدالعزيز، في تصريحات له، أن الدفاع طلب من هيئة المحكمة التأجيل لحين الاتفاق مع أسرة المجنى عليه على قبول الدية الشرعية، وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشان.

وأوضح أن المجني عليه لديه أبناء قُصر، وهو ما يتطلب بعض الإجراءات لإتمام قبول الدية من الناحية القانونية، وجاء الطلب بتأجيل نظر الدعوى مع إخلاء سبيل المتهم من هيئة المحكمة، ولكن استعملت المحكمة حقها في استمرار حبس المتهم، ورفضت إخلاء سبيله، بينما استجابت لطلب الدفاع الأول، وأجلت نظر القضية إلى جلسة 16 من سبتمبر القادم.

حادث أحمد فتوح

ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارًا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم أحمد فتوح، لاعب كرة قدم محترف، بالاصطدام بالمجني عليه السيد أحمد، أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيًا مخدر الحشيش.

وتبين من التحقيقات، على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات.

وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه «السيد أحمد» وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة (ا. ف. ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، ما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أدت إلى الوفاة.

وأن المتهم قاد السيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق بذل أقصى عناية الالتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.

فتوح الظهير الأيسر الأفضل

وفي سياق متصل، علق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، علي أزمة اللاعب أحمد فتوح، في تصريحات له عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، وقال جوميز: "الجميع يعلم أن فتوح لاعب موهوب، ويمر حاليًا بفترة صعبة، لكنه لاعب يمتلك قدرات فنية كبيرة تمكنه من اللعب في أي دوري في العالم".

وأشاد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، باللاعب أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، مؤكدًا أنه أفضل ظهير أيسر تدرب معه في مسيرته التدريبية، معقبًا: "لقد عملت في ألميريا الإسباني وبنفيكا البرتغالي، لكنني أرى أن فتوح الظهير الأيسر الأفضل الذي دربته في مسيرتي".