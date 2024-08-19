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أهالي ضحية أحمد فتوح يرفضون استقبال متحدث الزمالك واستياء من مرتضى منصور

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الإثنين، 19-08-2024 11:07 ص

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة تجمع بين أهل السيد الشوبكي ضحية أحمد فتوح لاعب الزمالك، وعدد من لاعبي الفريق والأعضاء في الأسبوع المقبل، لحسم الأمر ودفع الدية.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سيحضر الجلسة أيضًا شخص عرباوي، بالإضافة إلى محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت، للتواجد مع المسؤولين في الجلسة مع عائلة "السيد الشوبكي" في منطقة فلامنج بالإسكندرية".

وأضاف أمير هشام: "هناك استياء من أسرة المتوفي من مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق ورفضوا استقباله، ولا توجد صحة بالاتفاق على دفع مبلغ 15 مليون جنيه دية".

واختتم: "خلال الاجتماع سوف يتم الاتفاق على الدية وإنهاء كافة الإجراءات، وأهل الضحية رفضوا استقبال أحمد سالم المتحدث الرسمي لتقديم واجب العزاء اليوم الأحد، بسبب تصريحاته الأخيرة".


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