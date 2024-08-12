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أول تعليق من مرتضى منصور بعد حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق

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الإثنين، 12-08-2024 10:31 ص

 

أعلن أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك المصري، أن النيابة العامة قررت حبس أحمد فتوح ظهير أيمن الفريق 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكتب سالم عبر حسابه على موقع فيسبوك: "حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق".

وقبلها كتب سالم: "قام المجلس بتكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب والحضور معه أمام جهات التحقيق، حيث يتواجد الكابتن عبدالواحد السيد في النيابة بمرافقة اللاعب انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات".

وكان اللاعب قد صدم أمين شرطة بسيارته على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، مما تسبب في وفاته.

حارس الزمالك محمد صبحي كان بصحبة فتوح في السيارة خلال عودتهما من الساحل الشمالي قبل دهس الضحية.

وتم إبلاغ وزارة الصحة وحفظ جثمان الضحية في أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأفرج عن صبحي نظرا لكون السيارة مملوكة لفتوح الذي كان يقودها فيما تم التحفظ على ظهير أيسر الزمالك في أحد أقسام الشرطة بالساحل الشمالي.

وكان أمين الشرطة يعبر الطريق السريع قبل تعرضه للحادث الذي أدى لوفاته على الفور.

هذا وأظهرت نتيجة تحليل المخدرات الأولية التي خضع لها أحمد فتوح أنها إيجابية بينما أشارت مصادر إلى أن العينة الأولية لا يعتد بها.

من جانبه، أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق استعداده للدفاع عن اللاعب فى هذه القضية.

وكان منصور قد اتهم في يناير من عام 2023 اثنين من لاعبي فريق الزمالك وقتها بتعاطي مخدر الحشيش.

وقال منصور آنذاك في تصريحات لقناة النادي: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين دخلا المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش".

وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسديهما".

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