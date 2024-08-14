الأربعاء 14 أغسطس 2024
توقيت مصر 11:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تجديد حبس أحمد فتوح 15 يوماً.. ومصادر تفجر مفاجأة

كم مرة ينبغي على الرجل ممارسة الجنس شهريا لتجنب الإصابة بالسرطان؟

"كانت قهوته ساخنة" قائد فرقة بجيش الاحتلال: كنا على بعد خطوات لاعتقال السنوار

مشهد أحمد رفعت يتكرر.. سقوط لاعب بلدية المحلة ومحاولات طبية لإنقاذه

زميلة إيمان خليف تثير الجدل بتصريحات صادمة: ليست امرأة

حسين الشحات: فتحت بيتي لـ"الشيبي" و "أفشة" قالي سامحني

الأهلي يبلغ خالد بيبو رسمياً برحيله من منصبه

Tips and Recommendations for Car Insurance

"خبطها بإيدي فمشيت ورايا".. كيشو يكشف تفاصيل واقعة التحرش (فيديو)

واقعة صادمة.. منع دفن سيدة بجوار زوجها لسبب صادم

تجديد حبس أحمد فتوح 15 يوماً.. ومصادر تفجر مفاجأة

2024_8_12_17_9_24_420
ا
الأربعاء، 14-08-2024 11:15 ص

 

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، 15 يوما، على ذمة التحقيقات الجارية إثر الحادث المروري الذي تسبب في وفاة شخص "أمين شرطة".

وكانت أظهرت تحاليل أجراها أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بمستشفى العلمين النموذجي، إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش.

وألقت الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة ارتكابه حادث مروري أسفر عن وفاة شخص "أمين شرطة"، برفقة زميله في النادي الحارس محمد صبحي.

وقال مصدر طبي إن "تحليل البول الذي أجراه فتوح، يظهر إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش فقط، وسلبية تعاطيه لأي عقاقير مخدرة أخرى مثل الترامادول.

واتفقت 3 مصادر طبية متخصصة في تحاليل السموم والإدمان، على تعاطي فتوح لأحد مخدرات "الحشيش أو البانجو أو ماريجوانا".

المصادر ذاتها وفق- مصراوي- أشارت إلى أن "هذا تحليل أولي، يُظهر فقط تعاطيه للمخدرات من عدمه، لكن الأمر بحاجة لمزيد من التحاليل التأكيدية لمعرفة نسبة التعاطي وما إن كانت تؤثر على اتزانه ووعيه أم لا".

 

وأشار أحد المصادر إلى أن التحاليل التأكيدية ستجرى بناءً على طلب جهات التحقيق، داخل معامل الطب الشرعي.

وكشف مصدر أمني، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد دهس شخص مما أدى لوفاته، موضحًا أن فتوح كان يقود سيارته بسرعة كبيرة.

وأشار المصدر بأنه تم احتجاز فتوح في قسم شرطة العلمين وتم إخطار مدير أمن مطروح بالواقعة، وكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

إقرأ ايضا

حب_الزوج_لزوجته_في_الإسلام

كم مرة ينبغي على الرجل ممارسة الجنس شهريا لتجنب الإصابة بالسرطان؟

135-094135-wrestling-player-kishu-harassment_700x400

"خبطها بإيدي فمشيت ورايا".. كيشو يكشف تفاصيل واقعة التحرش (فيديو)

133-001828-awoman-prohibited-husband-inheritance-egypt_700x400

واقعة صادمة.. منع دفن سيدة بجوار زوجها لسبب صادم

أخبار متعلقة

2460134_0

نص اعترافات أحمد فتوح أمام النيابة التي تسببت في حبسه

486230_1723395698

أول تعليق من مرتضى منصور بعد حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق

138-091546-gupqxssxuaaqs4r_700x400

أحمد فتوح يصل النيابة وإخلاء سبيل محمد صبحي

20240811061509924

صور.. القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بتهمة قتل أمين شرطة في الساحل