تجديد حبس أحمد فتوح 15 يوماً.. ومصادر تفجر مفاجأة





أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، 15 يوما، على ذمة التحقيقات الجارية إثر الحادث المروري الذي تسبب في وفاة شخص "أمين شرطة".

وكانت أظهرت تحاليل أجراها أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بمستشفى العلمين النموذجي، إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش.

وألقت الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة ارتكابه حادث مروري أسفر عن وفاة شخص "أمين شرطة"، برفقة زميله في النادي الحارس محمد صبحي.

وقال مصدر طبي إن "تحليل البول الذي أجراه فتوح، يظهر إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش فقط، وسلبية تعاطيه لأي عقاقير مخدرة أخرى مثل الترامادول.

واتفقت 3 مصادر طبية متخصصة في تحاليل السموم والإدمان، على تعاطي فتوح لأحد مخدرات "الحشيش أو البانجو أو ماريجوانا".

المصادر ذاتها وفق- مصراوي- أشارت إلى أن "هذا تحليل أولي، يُظهر فقط تعاطيه للمخدرات من عدمه، لكن الأمر بحاجة لمزيد من التحاليل التأكيدية لمعرفة نسبة التعاطي وما إن كانت تؤثر على اتزانه ووعيه أم لا".

وأشار أحد المصادر إلى أن التحاليل التأكيدية ستجرى بناءً على طلب جهات التحقيق، داخل معامل الطب الشرعي.

وكشف مصدر أمني، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد دهس شخص مما أدى لوفاته، موضحًا أن فتوح كان يقود سيارته بسرعة كبيرة.

وأشار المصدر بأنه تم احتجاز فتوح في قسم شرطة العلمين وتم إخطار مدير أمن مطروح بالواقعة، وكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة.