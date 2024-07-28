قرار عاجل من النيابة ضد الزوجة المعتدية على حماتها بالشرقية





حالة من الجدل سادت وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو لاعتداء ربة منزل على حماتها ضربا بطريقة تتنافى مع كل الأعراف والقيم بمحافظة الشرقية، الأمر الذى تسبب في حالة من الغضب الشديد عقب هذا الأمر، واستدعى القبض على المتهمة، والتي أدعت خلال التحقيقات بأنها كانت تعالج من السحر، وهو ما أدى إلى قيامها بهذا الفعل.

قرار عاجل من النيابة

قررت محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، تجديد حبس الزوجة المتهمة بالتعدي على والدة زوجها بديرب نجم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أكدت شقيقة ووالدة الأم المجني عليها من زوجة ابنها أن الواقعة كانت يوم الجمعة عقب عودة زوجة الابن من عند أسرتها وجاءت لتسأل حماتها عن "الموسم" وقامت بضربها وسحلها بطريقة وحشية ولا بد من أن يتم أخذ حق الأم من المتهمة.

وأضافت أسرة الأم المجني عليها أن أسرة زوجة ابنهم يؤكدون أن ابنتهم تعاني من مس أو سحر، على حد وصفهم، ولكن كيف هذا؟ ولماذا لم تقم بالتعدي على والدتها التي كانت تظهر في الفيديو هي الأخرى؟ مُستكملين حديثهم قائلين: “لو كانت تعبانة زي ما بيقولوا ليه جوّزوها؟”.

وطالبت أسرة الأم المجني عليها بعودة حق شقيقتهم، خاصة أنها تعرضت للضرب والسحل بطريقة لا تصدّق مهما كان تصرف والدة الزوج، فلا يصح من زوجة الابن أن تفعل مثل ما فعلت زوجة ابنها بها.

تفاصيل الواقعة

كانت الحاجة حنان مبروك عبد الستار، التي تعرضت للضرب والسحل على يد زوجة ابنها بإحدى قري مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أكدت في حديثها لموقع “صدى البلد” قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيها.. أنا ما استاهلش منها اللي عملته فيا والضرب اللي ضربته لي ولو ابني عايز مراته أنا مش همانع بس ما تقعدش معايا في البيت مرة أخرى”.

وأضافت الحاجة "حنان" أن بداية الواقعة عندما بدأت زوجة نجلها بمطالبتها بالمواسم المتأخرة وتحديدا موسم "عاشوراء"، مشيرة إلى أن نجلها متزوج منذ اكثر من سنة ونصف وكيف يعقل بعد كل هذه الفترة أن تتم المطالبة بالموسم.

واستكملت الأم والدموع تنهمر من عينيها مرددة عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل"، أن زوجة نجلها قامت بالتعدي بالضرب والسحل عليها مثلما ظهر في الفيديو بطريقة وحشية ولم تكن تتوقع أن يحدث لها ذلك من زوجة نجلها.

وأضافت: “تم سؤالي إذا كان ابني يرغب في زوجته، فكانت إجابتي بنعم: ابني له مطلق الحرية ولكن اغذا ما رغب في العودة سويا لا يمكن لهما المكوث في المنزل، خاصة أنها قامت بإهانتي بتلك الطريقة التي شاهدها الجميع”.