بيان من الداخلية حول واقعة تعدي زوجة على حماتها بالشرقية

الخميس، 25-07-2024
11:04 ص
كشفت أجهزة وزارة الداخلية
ملابسات ما تم تداوله على أحد
الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو
تظهر خلاله زوجة صاحب الحساب تقوم بالتعدى على والدته بالشرقية
.
بالفحص تم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل
"مقيم خارج البلاد") لتضرره من زوجته (ربة منزل – مقيمة طرف والدته) لقيامها
بالتعدى على والدته بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية.. وباستدعاء
والدته أيدت ما سبق واتهمت زوجة نجلها بالتعدى عليها بالضرب ، وباستدعاء المشكو فى
حقها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات
القانونية.
تفاصيل التعدي على الأم
في إحدي القري الصغيرة التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة
الشرقية
وتحدياً بالقرب من منطقة ديرب البلد تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة إعتداء
زوجة علي والدة زوجها بالضرب والسحل فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة المتهمة
وجاري عرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
تعليقات مختلفة ومتعددة جاءت مصاحبة للفيديو والجميع يتساءل
عن سبب قيام الزوجة بمثل تلك الفعلة مطالبين بالتحقيق العاجل في هذه الواقعة.
ومن جانبهم فقد أكدت أسرة الزوجة المتهمة أن نجلتهم كانت
تعاني من السحر والمس وكان يتم علاجها وفور قيامها بفعلتها هذه قاموا بتأديبها وخاصة
انه لا يصح مثل ما فعلته نجلتهم مؤكدين أن نجلتهم بكت بكاء شديدا واستنكرت ما فعلته.
وعلي الجانب الأخر كان للأم المعتدي عليها من قبل زوجة نجلها
رأي أخر فقد أكدت انها لن تسامح زوجة ابنها مهما حدث وخاصة انها لم تكن تتوقع أن تقوم
بمثل تلك الأفعال وأن تعتدي عليها بهذه الوحشية.
لو ابني عايز مراته يروح ليها بس ملهاش مكان في البيت
فيما استهلت الأم المجني عليها وتدعي الحاجة "حنان مبروك
عبد الستار" والتي تعرضت للضرب والسحل علي يد زوجة ابنها بإحدي قري مركز ديرب
نجم بمحافظة الشرقية
حديثها قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل فيها..انا ما استهلش
منها اللي عملته في والضرب اللي ضربته لي ولو ابني عايز مراته أنا مش همانع بس ما تقعدش
معايا في البيت مرة أخري.
أكدت الحاجة "حنان" أن بداية الواقعة عندما بدأت
زوجة نجلها بمطالبتها بالمواسم المتأخرة وتحديدا موسم "عاشوراء" مشيرة الي
ان نجلها متزوج منذ اكثر من سنة ونصف وكيف يعقل بعد كل هذه الفترة يتم المطالبة بالموسم.
واستكملت الأم والدموع تنهمر من عينيها مرددة عبارة
"حسبي الله ونعم الوكيل" أن زوجة نجلها قامت بالتعدي بالضرب والسحل عليها
مثلما ظهر في الفيديو بطريقة وحشية ولم تكن تتوقع أن يحدث لها ذلك من زوجة نجلها.
وأضافت الأم قائلة انه تم سؤالي اذا كان ابني يرغب في زوجته
فكانت إجابتي بنعم ابني له مطلق الحرية ولكن اذا ما رغب في العيش سويا لا يمكن لهما
المكوث في المنزل وخاصة انها قامت بإهانتي بتلك الطريقة التي شاهدها الجميع