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بعد إفلاسه.. نقل فنان شهير إلى دار مسنين

الإثنين، 14-04-2025 12:53 م

 

وافق نقيب الممثلين أشرف زكي، على دخول الفنان الشهير جمال صالح، دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية.

وبحسب "العربية"، فإن "صالح" يقيم بالدار منذ فترة ، بعد مروره بأزمة مالية وبناءً على طلبه.

وأشارت إلى أنه لا يوجد بين الفنان وابنته أي خلافات، بل إنه كان يقيم معها في شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، إلا أنها كانت مضطرة أن تتركه بشكل يومي وتذهب إلى عملها، وكذلك فإن أبناءها مشغولون بالدارسة، فكان يجلس بالمنزل لساعات طويلة كل يوم بمفرده.

وكان جمال صالح يعاني من بعض الأزمات المالية نظراً لابتعاده عن الساحة الفنية منذ أكثر من 15 عاماً، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى رعاية طبية خاصة، وهذا ما جعله يطلب من نقيب الممثلين الانتقال إلى الإقامة بدار رعاية كبار السن التابعة للنقابة.

و شارك جمال صالح في بعض الأعمال السينمائية الشهيرة من بينها فيلم "وداعًا يا ولدي" عام 1986، وفيلم "دموع الشيطان" 1986 وفيلم "مهمة في تل أبيب" 1992 وفيلم "اللعيبة"، وشارك أيضا في مجموعة من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "العمة نور" و"نساء في الغربة" و"لن أمشي طريق الأمس" و"ليالي الحلمية" و"مطلوب عروسة" و"الوسية".




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