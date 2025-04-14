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هزت الإسكندرية.. أنهى حياة زوجته حـ.ـ رقًا بالبنزين حتى تفـ.ـحـ مت

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الإثنين، 14-04-2025 11:47 ص

 

كشفت فتاة عن تفاصيل مقتل شقيقتها حرقاً على يد زوجها في منطقة أبوقير بمحافظة الإسكندرية.

النيران

وقالت في مقطع فيديو، إن زوج شقيقتها أضرم النيران في الأخيرة وتركها حتى تفحمت أعضائها بالكامل في بلكونة الشقة، مشيرة إلى أنه: ولع فيها ببنزين وننتظر تقرير الطب الشرعي كي نتأكد أن زوج شقيقتها أعطاها بنج من عدمه لأنها لم تصرخ عندما تعرضت للحرق.

ولفتت: الناس كانوا فاكرين إن الشقة بتتحرق، مردفة: شقيقتي اتحرقت حية ولازم نرجع حقها.

وطالبت بالقصاص من زوج شقيقتها، مشيرة إلى أن آخر كلمة قالتها شقيقتها في المستشفى "هاتولي حقي من زوجي".

كما ظهرت ابنة الضحية في الفيديو وقالت "أنا دفن أمي بإيدي وحطيت عليها التراب، انا عايزة حقها من جوزها اللي حرمني منها وولع فيها حيّة عشان نزلت تجيب فطار من السوق لأنها كانت صايمة".

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