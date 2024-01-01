الإثنين، 01-01-2024
12:30 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبكي القلوب لفلسطيني
يضع جثمان طفله داخل سلة دراجة هوائية متجها لدفنه، بعد أن استشهد نتيجة قصف إسرائيلي على القطاع خلال الساعات الماضية وتقطعت به السبل.
ولجأ الوالد لهذه الطريقة عندما لم يجد أي وسيلة أخرى، مع اشتداد الحصار وفقدان الوقود.
يذكر أن حركة حماس قد شنت هجوماً مباغتاً على مناطق في غلاف غزة
يوم 7 أكتوبر الماضي ،أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 240 آخرين، فردت تل أبيب بحملة عسكرية "إبادة جماعية للمدنيين" على القطاع خلّفت حتى اليوم أكثر من 21 ألف شهيد.