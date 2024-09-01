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فيديو للحظة خطف مواطن وسط الشارع ومفاجأة بشأن علاقة زوجته بالجريمة

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الأحد، 01-09-2024 12:47 م


وثق مقطع فيديو، قيام عدد من الأشخاص بخطف مواطن داخل سيارة بالإكراه بمحافظة الدقهلية. 
وأظهر الفيديو، قيام 3 أشخاص باقتياد آخر بالإكراه ودفعه داخل سيارتهم ، ولاذوا بالفرار،  فيما وقف عدد من المارة يشاهدون ما يحدث ولم يحاول أي منهم التدخل.
ومن جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة. وقالت في بيان رسمي، إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف وهو بائع متجول. 
وأضافت أنه باستدعائه وسؤاله أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين أحد الأشخاص بسبب قيام زوجته بترك العمل لديه، ورغبته في عودتها للعمل مرة أخرى، فحدثت بينهما مشادة كلامية.
وأشارت إلى أن الشخص المتهم استعان بثلاثة أشخاص في محافظة الدقهلية اقتادوا المجني عليه عنوة داخل السيارة.لافتة إلى أن المجني عليه لم يبلغ أجهزة الأمن بالحادثة حينها بسبب إنهاء الخلاف بينهما.

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