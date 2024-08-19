تفاصيل صادمة.. مسن أراد الزواج فتلقى علقة موت من أبنائه الخمسة بالشرقية





في حادثة صادمة، أقدم 5 أشقاء على الاعتداء بالضرب على والدهم وعمهم في محافظة الشرقية.

المسِن "سعيد"، البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في قرية ميت بشار التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، لم يتخيل أبدًا أن تكون نيته للزواج بعد 5 سنوات من وفاة زوجته سببًا لأن يتعرض للاعتداء من قبل أبنائه.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بتلقي بلاغًا عن وقوع مشاجرة في قرية ميت بشار بين أفراد من نفس العائلة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. وكشفت التحريات عن أن الأشقاء الخمسة، وهم "حمادة"، "ياسر"، "عبدالله"، "أحمد"، و"هالة"، قاموا بالاعتداء بالضرب على والدهم لإصابته، بسبب رفضهم رغبته في الزواج. وعندما تدخل عمهم للدفاع عن شقيقه، تعرض هو الآخر للاعتداء، وذلك بهدف ترهيبهما وإلحاق الأذى بهما.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الخمسة، وتم تحرير المحضر رقم 2359 أحوال مركز شرطة منيا القمح، وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.