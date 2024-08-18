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يقطع العضو الذكري لزوج والدته والسبب ما فعله مع ابنته!

الأحد، 18-08-2024 12:08 م


ألقت الشرطة القبض على شخص بتهمة قتل زوج والدته بطريقة مروعة.

وجه المتهم لزوج والدته طعنة قاتلة في القلب وقطع عضوه الذكري بعد أن تحرش بابنته التي تبلغ من العمر 5 سنوات في منطقة القطامية.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت شرطة القطامية بلاغًا بوفاة شخص بعد تعرضه للطعن وقطع عضوه الذكري في منطقة القطامية بالقاهرة.

وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابساته. وكشفت التحريات عن أن نجل زوجة الضحية هو من نفذ الجريمة، حيث طعنه باستخدام سكين وقطع عضوه الذكري، انتقامًا منه لتحرشه بابنته الصغيرة أثناء وجودها في منزل جدتها، والدة الجاني.

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