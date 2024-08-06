"أمي كانت خايفة تدفن لوحدها".. تفاصيل جريمة غريبة في القاهرة





ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاملين في مستشفى حكومي بالسلام، لاتهامهم بيع جثمان طفل مقابل مبلغ مادي.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من عامل في المقابر "تربي"، يفيد بأنه خلال قيامه بدفن جثمان سيدة، أصر نجلها على دفن طفل صغير بجانبها وإنه عندما حاول الاستفسار عن الأمر تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين المتوفين ما أثار شكوكه ودفعه لتقديم بلاغ.

بتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شاب حاصل على بكالوريوس هندسة.

و بمواجهته الشاب أمام رجال المباحث قال:" والدتي توفاها الله وهي من زمان خايفة تدفن لوحدها عشان كده دورت على طفل يكون لسة متوفي وأدفنه معاها يونسها في القبر.. ولما بحثت واحد دلني على عامل في ثلاجة المستشفى.. وبالفعل قابلته وأخبرني أن طلبي موجود.. اتفقت معاه هو وزميله على المبلغ وسلمني جثمان طفل حديث الولادة ودفنته مع والدتي".

على الفور تمكن الرائد محمود عبد القوي معاون أول مباحث النهضة، من ضبط العاملين الذين أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء وائل غانم رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إلى النيابة العامة التي أمرت باستخراج جثة الطفل، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.