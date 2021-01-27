الأربعاء 27 يناير 2021
توقيت مصر 11:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. ابنة نهى العمروسي: «زوجي خدرني ونام معايا هو وصديقه»

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لطفل شنق نفسه بالخطأ

وفاة رئيس شركة مصر للطيران بشكل مفاجيء أثناء حوار تليفزيوني (فيديو)

فنان شهير يهاجم عادل إمام: لا يستحق أن يكون «الزعيم» لهذا السبب

أول تعليق من البرلمان علي تصريحات الكونجرس الأمريكي ضد مصر

فرق " البرتغال والبرازيل " لكرة اليد تزور منطقة الأهرام

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

قتل ومخدرات.. حكم بحبس نجل وزير سابق

الطب الشرعي يحسم جدل وفاة حاتم علي بأحد الفنادق

طليقة نجل «القذافي» ترتكب مجزرة في سوريا

ADS
 

فنانة شهيرة: هعمل عملية كبيرة أوي .. ادعولي لإني مش عارفة هعيش ولا هموت

فنانة
فنانة شهيرة: هعمل عملية كبيرة أوي .. ادعولي لإني مش عارفة هعيش ولا هموت
 
الأربعاء، 27-01-2021 09:08 ص المصريون
كشفت فنانة شهيرة عن دخولها إلى غرفة العمليات خلال الأيام المقبلة لإجراء عملية دقيقة في الأنف.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية إنها خائفة من إجراء العملية الجراحية حيث من المقرر أن تجريها في شيكاغو بأمريكا .

وأضافت: العملية مدتها 9 ساعات وخايفة جدًا ومش عارفة هعيش ولا هموت.
 

إقرأ ايضا

304253_0

صدمة.. ابنة نهى العمروسي: «زوجي خدرني ونام معايا هو وصديقه»

Capture

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لطفل شنق نفسه بالخطأ

2021_1_24_11_58_0_999

وفاة رئيس شركة مصر للطيران بشكل مفاجيء أثناء حوار تليفزيوني (فيديو)

أخبار متعلقة

عمرو دياب

بعد بكاء دينا الشربيني على حبيبها .. ظهور غير متوقع لـ عمرو دياب

عمرو دياب

دينا الشربيني في أول تدوينة لها عقب أنباء انفصالها عن عمرو دياب: وداعا يا حبيبي

عاصي الحلاني

عاصي الحلاني: سيدة معجبة بي فاجأت زوجتي بهذا الطلب الغريب

فنانة

فنانة شهيرة تشتم شيرين عبد الوهاب بلفظ غير لائق .. لهذا السبب

صفوت الشريف

عاجل.. إصابة صفوت الشريف بـ"كورونا".. وحالته حرجة

أحمد إبراهيم

بعد تطليقه لـ أنغام .. أحمد إبراهيم يثير الجدل برسالة غير متوقعة