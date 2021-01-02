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بعد تطليقه لـ أنغام .. أحمد إبراهيم يثير الجدل برسالة غير متوقعة
بعد تطليقه لـ أنغام .. أحمد إبراهيم يثير الجدل برسالة غير متوقعة
السبت، 02-01-2021
09:07 ص
المصريون
ظهر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رفقة زوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى بعد انفصاله منذ أشهر عن المطربة أنغام.
وعلق أحمد إبراهيم على الصورة قائلا: سنة 2020 كانت الدرس العظيم .. وعام التصحيح 2021.
وكان أحمد إبراهيم وأنغام انفصلا بشكل رسمي في يوليو من عام 2020 بعد زواج استمر لفترة قصيرة.
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المصريون
انغام
احمد ابراهيم
almesryoon
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